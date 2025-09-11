ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğradı. Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Kirk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.