ABD Başkanı Donald Trump’tan Kanada ile gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Ronald Reagan Vakfı ve Enstitüsü’nün, Kanada'nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğunu gösteren aldatıcı ve sahte bir reklam kullandığını tespit ettiğini hatırlattı. Kanada’nın bunu sadece ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarını etkilemek için yaptığını savunan Trump, "Tarifeler, ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemlidir. Bu kabul edilemez davranışları nedeniyle Kanada ile yapılan tüm ticaret müzakereleri sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.



Reagan’ın konuşmasının çarpıtıldığı açıklanmıştı

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü, Ontario hükümeti tarafından yayınlanan bir reklamda Reagan’ın 25 Nisan 1987 tarihinde yaptığı "Özgür ve Adil Ticaret Konusunda Ulusa Sesleniş" adlı radyo konuşmasının çarpıtılarak kullanıldığını duyurmuştu. Konuşmayı kullanmak ve düzenlemek için Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nden izin alınmadığı belirtilen açıklamada, "Bu konudaki yasal seçenekleri gözden geçiriyoruz. Başkan Reagan'ın düzenlenmemiş videosunu YouTube kanalımızdan izlemenizi öneririz" denilmişti.