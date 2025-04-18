ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddetten güvenli kabul edilmemektedir" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça bulunduğu yerler de dahil olmak üzere, Suriye'nin başkenti Şam'da yakın zamanda gerçekleşebilecek olası saldırılarla ilgili güvenilir bilgiler aldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Suriye için geçerli olan Seyahat Uyarısı Düzeyi hâlâ Seviye 4: Seyahat Etmeyin şeklindedir. Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehine alma, silahlı çatışmalar ve keyfi tutuklanma gibi ciddi risklerden dolayı yürürlüktedir. Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddetten güvenli kabul edilmemektedir.

Bakanlık, ABD vatandaşlarını Suriye'de teröristlerin hâlâ adam kaçırma, bombalama ve diğer saldırı planları yaptığı konusunda uyardı. Bu saldırıların kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadethaneler, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalık alanları hedef alabileceği belirtildi.

SİLAHLI KİŞİLER YA DA PATLAYICI CİHAZLAR...

Saldırı yöntemleri arasında bireysel saldırganlar, silahlı kişiler ya da patlayıcı cihazlar kullanılabilir.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği 2012 yılında faaliyetlerini durdurmuştur. Bu nedenle ABD hükümeti, Suriye’deki vatandaşlarına rutin ya da acil konsolosluk hizmeti sunamamaktadır. Suriye’de ABD çıkarlarını Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği temsil etmektedir.

Suriye'de bulunan ve acil yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının, Çek Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği’ndeki ABD Çıkarları Bölümü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.