Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ortaköy yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Serkan Y.(38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki şüpheli, tarafından pompalı tüfekle defalarca ateş edildi. Aracın ön ve arka camından içeri giren saçmalar sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Motosikletli şüpheli veya şüpheliler hızla kaçarken, şüpheli canhavliyle giderken araçta yığıldı. Yoldan geçen sürücüler, araçta hareketsiz yatan sürücüyü görünce 112 ve polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli veya şüphelileri arıyor.