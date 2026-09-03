Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 31,79 oldu. Buna göre eylül ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlendi.

Geçen ay kira artış tavanı yüzde 31,90 seviyesindeydi.

Yüzde 31,79’luk artışa göre yeni kira tutarları şöyle:

20.000 TL kira, zam sonrası 26.358 TL’ye

30.000 TL kira, zam sonrası 39.537 TL’ye

40.000 TL kira, zam sonrası 52.716 TL’ye

50.000 TL kira, zam sonrası 65.895 TL’ye

60.000 TL kira, zam sonrası 79.074 TL’ye yükseliyor.