Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre operasyonlar; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin: FETÖ’ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları, emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ