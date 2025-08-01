Yeni düzenleme kapsamında Türkiye, yüzde 15'lik oranla düşük tarife kategorisinde yer aldı. Türkiye’ye uygulanan bu düşük vergi oranı dikkat çekerken, Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, ABD’nin yeni gümrük tarifelerine dair yaptığı açıklamada, dünya genelinde birçok ülkeye yüksek oranda vergi uygulanmaya başladığını, ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin daha yüksek tarifelerle karşılaştığını belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin düşük tarifeli ülkeler arasında yer almasının, ülkenin ABD nezdinde olumlu ve dengeli bir ticari ortak olarak görüldüğünü ortaya koyduğu ifade edildi. Ayrıca, bu durumun Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü konumunu koruduğu ve küresel pazarlarda rekabet avantajını sürdürdüğü vurgulandı.

Yeni tarife düzenlemelerine göre, bazı ülkelerde uygulanacak oranlar şu şekilde sıralandı: Kanada’da mevcut yüzde 25’lik vergi oranı yüzde 35’e çıkarılacak. Meksika’da ise yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmesi planlanıyor ve bu artışın 90 gün içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. İsviçre için belirlenen oran yüzde 39, Brezilya’da mevcut yüzde 10’a ek olarak yüzde 40 daha vergi uygulanarak toplam oran yüzde 50 olacak. Güney Afrika için oran yüzde 30, Vietnam ve Tayvan için yüzde 20, Japonya ve Güney Kore için ise yüzde 15 olarak açıklandı.

Öte yandan, ABD çelik, alüminyum ve bakır ürünlerine yönelik vergi düzenlemelerinde de değişiklik yaptı. Çelik ürünlerinde yüzde 50 oranında yeni vergi getirildiği belirtildi. Ancak bu artış yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutuldu. Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünlerin bu uygulamanın dışında bırakıldığı ifade edildi. Bu gelişme, ABD’deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına neden oldu.

ABD’nin halen ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmaya varamadığı ülkeler arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi ülkeler yer alıyor. Hindistan’a yönelik gümrük vergilerinin ise ek para cezalarıyla birlikte uygulanacağı açıklandı.