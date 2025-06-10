Kurilla “Nükleer görüşmelerden sonuç alınamazsa İran'ı vurmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İran’la yürütülen nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Başkan Donald Trump’a İran’a yönelik askeri operasyon planları sunduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ifade veren Kurilla “Savunma Bakanı ve Başkan’a geniş bir seçenek yelpazesi sundum” diyerek, Trump’ın böyle bir karar alması durumunda CENTCOM’un İran’a saldırı için hazır olduğunu belirtti.

Kurilla’ya, Trump’ın daha önce dile getirdiği “görüşmeler başarısız olursa İran’ı vururuz” sözü hatırlatıldı. Komutan “Emir gelirse uygulamaya hazırız” ifadeleriyle askeri hazırlığın sürdüğünü vurguladı.

Açıklamalar Washington-Tahran hattındaki tansiyonun yeniden yükselme ihtimalini gündeme getirdi.