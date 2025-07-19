Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen programa katılan Gül çifti, burada İngiltere Kralı III. Charles ile sohbet etti. Etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden birçok önemli isim de iştirak etti.

Abdullah Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte Kral III. Charles’ın da yer aldığı kutlamalara katıldığını belirterek, Oxford’daki Mütevelli Heyeti toplantılarına da iştirak ettiğini ifade etti. Gül, merkezin İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmalar yürütülmesine katkı sunduğunu vurguladı.