Geçtiğimiz yıl ekim ayından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan ve AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izi ve fotoğraf gibi biyometrik veriler sağlamasını zorunlu hale getiren AB’nin Giriş-Çıkış Sistemi (EES), bugün itibarıyla Schengen bölgesindeki 29 ülkenin tamamında uygulamaya konuldu. Güvenliği artırma amacıyla uygulanmaya başlanan yeni sistem, Schengen bölgesinde süre aşımının da dijital olarak takibine imkan sağlayacak. Süre aşımının otomatik hesaplanması ile kural ihlalleri sınır polisine derhal bildirilecek.

Bilgiler, üç yıl boyunca geçerli olarak sistemde tutulacak

Schengen üyesi ülkelerin pasaportuna sahip olmayan yolcular, sistemi ilk defa kullandıklarında pasaportları taranırken biyometrik bilgilerini de sisteme işlemek durumunda olacak. Hava yoluyla seyahat eden yolcuların biyometrik bilgileri, varış noktasındaki sınır geçişi sırasında alınacak. Birçok yolcunun bu işlem için tasarlanan özel kiosklar kullanması ve pasaportlarını tarattıkları makineye aynı zamanda parmak izlerini ve fotoğraflarını vermeleri gerekecek. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermeleri gerekmeyecek. Kiosk ekranlarında yolculara ayrıca, seyahatleri ile ilgili olarak nerede kalacakları ve yeterli paraları olup olmadığı gibi soruları da içeren 4 soru yöneltilecek. EES çerçevesinde kaydedilen bilgiler, üç yıl boyunca geçerli olarak sistemde tutulacak.

Pasaportlara damga vurulmayacak

Yolcuya ait detaylar, bu süre boyunca her seyahatte kontrol edilecek. Bu şekilde sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Sistem çerçevesinde yolcuların seyahat öncesinde herhangi bir hazırlık yapmasına gerek olmayacak ve EES kaydı için herhangi bir ücret de talep edilmeyecek.

EES ile tüm verilerin dijital ortamda tutulmasıyla pasaportlara damga vurulması uygulaması da ortadan kalkacak ve pasaport defterlerinin dolması sorunu yaşanmayacak.

Birçok sınır geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu

Avrupa’da aralarında Milano ve Lizbon’un da yer aldığı bazı havalimanları, sistemi bugün itibarıyla uygulamaya almayacak. Yolcuların parmak izleri ve fotoğraflarının alınmasını gerektirdiği için pasaport kontrol süresini uzatan yeni sistem, uygulanmaya başlandığı birçok sınır geçiş noktasında uzun kuyruklara neden oldu.

Avrupa Komisyonu, bu nedenle yoğunluğun fazla olduğu zamanlarda sınır geçiş noktalarında kuyrukların azaltılması için Eylül ayına kadar EES uygulamasının yoğun zamanlarda askıya alınabilineceğini duyurdu.