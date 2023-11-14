Acı Bademin Faydaları Nelerdir?

Vücudumuzda akciğer ve göğüs hastalıkları ile alakalı gelişen kan tükürmeye karşı oldukça faydalır.

Saç dökülmesine iyi gelmekle beraber saçların güçlenmesini sağlamaktadır.

Dalak ve göğüs ağrılarına iyi gelir.

Böbreklerde ve karaciğerde içinde ve çevresinde oluşan tıkanıkları açıcı etkisi vardır.

Acı badem yağının, öksürük kesici ve kan şekerini dengeleyici gibi önemli etkileri bulunmaktadır.

Acı badem yağı genelde güneş yanığı, cilt kuruluğu ve cilt bakımında kullanılmaktadır.

Ciltte oluşan çatlaklara iyi gelmektedir.

Özellikle gebelik gibi cildin gerildiği dönemlerde oluşabilecek yırtık ve çatlaklar acı badem kremi ile tedavi edilebilmektedir.

Acı badem içerisinde şeker ve protein bakımından epey zengin bir içeriğe sahiptir.

Acı Badem Bitkisi Yan Etkileri Nelerdir?

10 adet acı badem yenilmesi mecburiyetinde bağırsak bozukluğuna, 20 adet tüketildiğinde ise zehirlenmelere yol açabilir.

Acı Bademin Uygulanışı Tedavisi

Acı badem, mümkün oldukça az tüketilmesi gereken bitki türleri içerisindedir. Zehirlenmeye maruz kalınırsa hemen sarımsaklı cacık tüketilmesi fayda sağlayacaktır. Ardından da hemen acil olarak bir doktora görünmek gerekiyor.

Acı Badem Bitkisi ile Hastalık Tedavisi

Acı badem organik cilt temizleyici olarak kullanılmaktadır. Acı badem yağını yüze sürmek, yüzü iyi derecede temizlemektedir.

Çatlaklara karşı oldukça faydalıdır. Hamile kadınlar acı badem yağını karınlarına düzenli bir şekilde sürerlerse hamilelikliklerinden kaynaklanan çatlakların oluşumunu engeller.

Doğal basur tedavisi olarak kullanılır. Acı bademi sirke ve krem biçimine getirilip basur üzerine olacak şekilde sürüldüğü takdirde fayda sağlar.

Mide ve dahili iltihapların nebati tedavisi olarak kullanılır. Acı badem içini günde 2-3 tane şekilde tüketmeye devam edilirse düzenli şekilde içerideki iltihapların tedavisinde etkili olur.

Doğal saç bakım kürüdür. Acı badem yağı, zeytinyağı ile beraber karıştırılıp saçların diplerine sürülerek uygulanırsa saçları oldukça besler.

Böbrek taşı düşürmek için kullanılmaktadır. Ayrıca acı bademi yiyerek tükettiğiniz zamanda böbrek taşlarını parçalayıcı etkiye sahiptir.