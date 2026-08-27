Mahalle sakinleri, kapağın bulunmadığı noktada oluşan boşluğun özellikle çocuklar açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Konuyu yetkililere ilettiklerini ifade eden vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığını söyledi.

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Her gün kullanılan yol üzerinde bulunan açık kanalizasyon noktası nedeniyle olası bir kazadan endişe eden mahalle sakinleri, yetkililerden bölgede gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını istedi.

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Vatandaşlar, özellikle çocukların fark etmeden çukura düşme ihtimaline dikkat çekerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kapağın yerine takılmasını talep etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ