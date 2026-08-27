Mahalle sakinleri, kapağın bulunmadığı noktada oluşan boşluğun özellikle çocuklar açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Konuyu yetkililere ilettiklerini ifade eden vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığını söyledi.

Her gün kullanılan yol üzerinde bulunan açık kanalizasyon noktası nedeniyle olası bir kazadan endişe eden mahalle sakinleri, yetkililerden bölgede gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını istedi.

Vatandaşlar, özellikle çocukların fark etmeden çukura düşme ihtimaline dikkat çekerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kapağın yerine takılmasını talep etti.