Salgın sebebiyle dar gelirli ailelerin yanında salgından kaynaklı olarak maddi sıkıntı çeken kişiler için sağlanan yardımların ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda Açık Kapı Maddi Yardım Kabul Ediyor mu? vatandaşlar tarafından oldukça sorulmaktadır. 11 Mart’tan bu yana alınan önlemler ile toplum sağlığı en üst düzeyde tutulmaya çalışırken aynı zamanda halkın bütçelerindeki maddi kaygıyı önlemek adına yoğun projelere imza atılıyor.

Açık Kapı Maddi Yardım

Daha öncesinde belirttiğimiz gibi korona virüste en önemli kural sosyal mesafenin korunması ve kişilerin evlerinde sosyal izolasyonda olmalı gerekmektedir. Bu tedbir çağrılarına olum yanıt alınmasının ardından öncesinde de internet üzerinden sağlanan işlemler salgın sebebiyle daha da arttırıldı. Deyim yerindeyse vatandaşın sokağa çıkmaması için her türlü tedbire yer verildi. Bu kapsama dahil olan tüm yardımların ortak platformu e-Devlet kapısı iken kredi imkanlarının sağlandığı paket destekleri ise bankaların mobil bankacılık başvuru kanalı doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlandı.

Altını çizmekte fayda var; sosyal yardıma dayalı bilgiler sorgulama ve başvuruların ortak kanalı e-Devlet platformudur. Buna göre kişiler sosyal yardım talepleri için başvuru ya da sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden ulaşabilmektedir. Sosyal yardım sorgulama için tıklayınız.

Açık Kapı Yardım Parası

Açık Kapı Maddi Yardım Kabul Ediyor mu? Açık kapı hizmetinin içeriği farklı olup asılsız haberler ile vatandaşlara yanlış bilgilendirme yapılmış olup Açık Kapı hizmeti üzerinden maddi yardım başvurusu yapılamaz. Buna ek olarak maddi yardım başvurusunun yapılamayacağı gibi maddi yardım sorgulama ekranı da yoktur. Salgına yönelik maddi yardımlar için ikametinizde ki belediye ye, kaymakamlık veya valiliğe müracaat edebilirsiniz. Online olarak yapmak istediğiniz maddi yardım başvurusu aynı zamanda e-Devlet üzerinden gerçekleşmektedir.

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E-Devlet üzerinden başvuru takip işlemleri için tıklayınız.

E-Devlet Kapısı, App Store veya Google Play Store üzerinden Açık Kapı aplikasyonunu indirebilir ve gerekli olduğunu düşündüğünüz başvuru talebinizi oluşturabilirsiniz. Maddi Yardım ile ilgili içeriklerimize göz attınız mı?

Açık Kapı Üzerinden Maddi Yardım Başvurusu

T.C İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Açık Kapı hizmet platformu gereğince vatandaşların şikayet ve sorunlarına yönelik oluşturulmuştur. Aynı zamanda kişilerin bu platformda yer alan 3 kanal ile (e-Devlet başvurusu, başvuru yapma ve başvuru süreci) yapılacak işlemlerin vatandaşlar için en hızlı şekilde yardımcı olabilmektir. İlgili konulara ilişkin yapılacak talep, sorun ve şikayetlerin en üst düzey de iletişimin kurularak değerlendirilmesi ve aynı zamanda taleplerinin takibinin gerçekleşmesi üzerine hizmet sağlamaktadır. Açık kapı hizmet platformunda yer alan başvuru yap bölümüne tıklayarak dolduracağınız bilgiler doğrultusunda Açık kapı tarafından sağlanan hizmetler sırasıyla aşağıdaki gibidir;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çevre ve Şehircilik Din Hizmetleri Eğitim Ekonomi ve Sanayi Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri Enerji Gençlik ve Spor Gıda Tarım ve Hayvancılık Kültür ve Turizm Orman ve Su İşleri Sağlık Sosyal Hizmetler Tapu ve Kadastro Valilik Hizmetleri Vefa Masası Yardım Yerel Yönetimler

Maddi Yardım Başvurusu Açık Kapı

Son günlerde ilgi odağı olan konulardan biri virüs salgını sürecinde yapılan maddi yardımlara yönelik online başvurulara dahil sanılan Açık kapı maddi yardım başvurusu hakkında gerekli bilgiler basın ile paylaşılmış. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada konu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Konu ile ilişki olarak yapılan bilgilendirmeye geçmeden önce Açık Kapı asıl amacını hatırlatmakta yarar var; Açık Kapı uygulaması ile talep ve şikayetlerinizi ilgili kurumlara ulaştırma en hızlı yöntemlerden biri olup aynı zamanda yaptığınız herhangi talebin başvuru takibini de gerçekleştirebilirsiniz. Vatandaşlara sunulan hizmet ile amaçlanan olay doğrultusunda yapılan başvurunun ilgili kurumlara iletilmesinde sağlanan hız ile kişinin yazılı talebinin ikametinde bulunan Açık Kapı Masası ya elektronik olarak değerlemesi yapılmaktadır.