TV8 ve Exxen’de yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 3 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Acun Ilıcalı ve bazı sanıkların avukatı Serdar Yiğit, müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme, dosyayı karara bağlayarak tüm sanıkların “kasıt yokluğu” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında dava açılmıştı.

Sanıklar için “kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan zincirleme şekilde 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.