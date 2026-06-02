Olay, Akhisar Mahallesi Tarlayolu Sokak No: 5’te bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 04.00 sıralarında inşaata giren şüpheli, binada bulunan elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla hareket etmesi dikkat çekti. Sabah saatlerinde inşaata gelen iş yeri sahibi, kabloların yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık olayını gören inşaat sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İnşaat sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ