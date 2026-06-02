Yeşim Grup tarafından çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal iyi oluş hallerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Değişim ve Dönüşüm Festivali, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Çalışanların yoğun iş temposu içerisinde kendilerine alan açabilmelerini, yaşam kalitelerini artırmalarını ve iş-yaşam dengesini güçlendirmelerini hedefleyen festivalde, farklı alanlardan uzman isimler, Yeşimlilerle bir araya geldi. Program kapsamında hem bireysel gelişime hem de aile yaşamına katkı sağlayacak içeriklere yer verildi.

Festivalin ilk etkinliği, Yeşim Kreş iş birliğiyle düzenlenen 'Çalışan Ailelere Yönelik Çocuk Gelişimi Bilgilendirme Semineri' oldu. ECE-MER'den Özel Eğitim Alan Öğretmeni Elif Koşar ile Dil ve Konuşma Terapisti Aylin Tamyaman'ın konuk olduğu programa, çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde çocuk gelişimine ilişkin temel konular, gelişim süreçlerinin sağlıklı takibi, dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi, günlük yaşamda uygulanabilecek yaklaşımlar ve uzman desteği gerektiren durumlar geniş bir perspektifle ele alındı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ikinci etkinlikte, Yaşam Akademisi Kurucusu Gülay Aksaz, 'Hayatı Kolaylaştıran Araçlar' başlıklı söyleşisiyle Yeşimlilerle bir araya geldi. Katılımcılar, yoğun iş temposu içerisinde zihinsel yükü hafifletmeye, stresle daha etkin başa çıkmaya ve iyi oluş halini güçlendirmeye yönelik uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Programın bir diğer konuğu ise Eşsizliğin Tasarımı Markası Kurucusu ve İnsan Tasarımı Analisti Asu Gökben Yalım oldu. 'Kendi Tasarımına Göre Yaşa: Sağlık, Kariyer ve Finansal Gücü Yeniden İnşa Et' başlıklı söyleşide Yalım, bireylerin sağlık, kariyer ve finans gibi yaşamın temel alanlarında daha bilinçli kararlar alabilmeleri için kendi doğal potansiyellerini keşfetmelerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, yaşamlarındaki seçimleri doğal yapılarıyla uyumlu hale getirmeye ve sürdürülebilir gelişim sağlamaya yönelik farklı bakış açıları kazandı.

Festivalin son etkinliğinde ise Yeşim Grup Spor Giyim Üretim Planlama Yöneticisi Neslihan Önuçan, 'Excel'den İnsana Yolculuk' başlıklı söyleşisiyle katılımcılarla buluştu. Önuçan, hayatın hızlı akışı içinde karşılaşılan zorlukların bireyleri nasıl dönüştürdüğünü ve bazen en güçlü yönlerin en kırılgan anlarda nasıl keşfedildiğini kendi deneyimleri üzerinden aktararak katılımcılara ilham verdi.

Yeşim Grup, çalışanlarının yalnızca mesleki gelişimlerini değil fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşlarını da destekleyen uygulamalarıyla 'Önce İnsan' yaklaşımını güçlendirmeye devam ediyor.