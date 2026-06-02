Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.