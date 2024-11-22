Büyükada tarihi vapur iskelesinde Adalar Müzesi'nin yeni sergisi açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras ve İBB Kültür iş birliği ile açılan sergi, Yaman Alkan Koleksiyonu'ndan fotoğraflarla 20. Yüzyıl ortalarına, İstanbul'la birlikte Adalar'da da değişimin başladığı yıllara odaklanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Adalar, 19. Yüzyılın ilk yarısından sonra İstanbul'un sayfiyesi ve yakın turizm merkezi olarak önem kazandı. Bugün de büyük bölümü ayakta kalan sayfiye konutları ve oteller, Adalar'ın görünen yüzünü oluşturdu.

20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bir bölümü işlev değiştirmeye başlasa da, yüzyılın son çeyreğine kadar esas olarak durum değişmedi. Bodrum, Marmaris ve hatta Antalya keşfedilmemişti o yıllarda. Varlıklılar için Adalar gözde idi. İstanbul ile Adalar arasında mevsimsel “göç”lerin yaşandığı dönemdi. Önce Marmara kirlendi. Ardından Adalar'ın, o ünlü sayfiye konutları ve otelleri apartmanlaştı. İstanbul'un öteki sayfiye semtleri kadar olmasa da Adalar'ın yüzünün solmaya başladığı yıllar…

1964 ve 1974 zorunlu göçleri Adalar'ın renkli yaşamına da darbe vurdu.Bir bakıma ruhu da soldu Adalar'ın. 1950'li yıllarda, Adalar'ın görünen yüzünün kayıt altına alınması önem taşıyordu. Bugünle karşılaştırmak için. Neleri koruyup, neleri kaybettiğimizi anlayabilmek için.

Burgazadalı koleksiyoner Yaman Alkan son beş yıldır, Burgazada'nın görsel arşivini oluşturmak için durmaksızın çalışıyordu. Sergideki fotoğraflar ve görsel malzemeler onun arşivinden bir seçki sunuyor. 37 panodan oluşan sergi 2025 yılı boyunca da açık kalacak.