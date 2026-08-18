İnegöl Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. “İnegöl’de Yaz Etkinlikleri” kapsamında hazırlanan “Karagöz’ün Salıncağı” adlı Türk gölge oyunu, üç gün boyunca İnegöl’ün farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerinden Karagöz ve Hacivat’ın renkli dünyasını çocuklarla buluşturacak gösterinin hayali Volkan Derman olacak. Geleneksel gölge oyununun eğlenceli ve öğretici atmosferinde çocuklar kadar ailelerin de keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

3 GECE 3 FARKLI NOKTADA DÜZENLENECEK

Etkinlik programının ilk gösterimi 19 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de TOKİ Semt Sahasında gerçekleştirilecek.

38A46Ee9D74E6Da8Aa21Ff06Fc5Cb3Ffbac3A5F6 Program 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yeniceköy Amfi Tiyatro’da devam edecek.

Ae7630E1854A7Ee07E749Ba2Cb8Ffa6B72B1F32FÜç günlük etkinlik serisinin son gösterimi ise 21 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Alanyurt Köy İçi Yeni Meydan’da sahnelenecek.

1E65Fe3D54Fdfde4B351Ab68C144995A89C8De46BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle çocukların geleneksel Türk gölge oyunuyla tanışması ve ailelerin birlikte keyifli bir yaz akşamı geçirmesi amacıyla tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Kaynak: BÜLTEN