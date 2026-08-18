İnegöl Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. “İnegöl’de Yaz Etkinlikleri” kapsamında hazırlanan “Karagöz’ün Salıncağı” adlı Türk gölge oyunu, üç gün boyunca İnegöl’ün farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerinden Karagöz ve Hacivat’ın renkli dünyasını çocuklarla buluşturacak gösterinin hayali Volkan Derman olacak. Geleneksel gölge oyununun eğlenceli ve öğretici atmosferinde çocuklar kadar ailelerin de keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

3 GECE 3 FARKLI NOKTADA DÜZENLENECEK

Etkinlik programının ilk gösterimi 19 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de TOKİ Semt Sahasında gerçekleştirilecek.

Program 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yeniceköy Amfi Tiyatro’da devam edecek.

Üç günlük etkinlik serisinin son gösterimi ise 21 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Alanyurt Köy İçi Yeni Meydan’da sahnelenecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle çocukların geleneksel Türk gölge oyunuyla tanışması ve ailelerin birlikte keyifli bir yaz akşamı geçirmesi amacıyla tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.