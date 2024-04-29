CHP Belediyesi’ne ait, yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olan Adalar, bakımsızlıktan geçilmiyor. Haftalardır çöp konteynerindeki ve yollardaki çöpler temizlenmezken, kaldırımda çıkan yabani otlar da biçilmiyor.

CHP Belediyesi’nin yönettiği Adalar’da çöp sorunu bir türlü bitmek bilmiyor. Gün içerisinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Adalar bakımsızlıktan ve toplanmayan çöplerden geçilmiyor. Mevcut belediye yönetimindeki Adalar’ın ara sokaklarına girildiğinde haftalardır toplanmayan çöp konteynerları, aylardır hiç bir bakım yapılmayan kaldırımlar ve yollar dikkat çekiyor.

Ada sakinlerinden tepki

Ada sakinlerinden Hasan Şen, "Genellikle çöpleri dolu olarak görüyorum. Yolların kenarına da çöplerin bırakıldığını görüyorum. Çam ağacı devrilmiş, yaklaşık 10 gündür duruyor ama kimse tarafından alınmıyor. Alınırsa iyi olur" dedi.