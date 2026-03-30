AK Parti Kadın Kolları yönetimi bu haftanın ilk ziyaretini Cuma Mahallesi’nin kadın muhtarı Hülya Bulum’a gerçekleştirdi.

Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Ak Partili kadınlar, ev ziyaretleri ve hasta ziyaretleri ile programlarını devam ettirdiler.

Düzenli bir şekilde gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkinde bilgiler verildi. İnegöl’de girilmedik ev, ziyaret edilmedik işyeri kalmayana dek gezmeye devam edeceklerini söyleyen AK Parti Kolları Yönetim Kurulu, “Amacımız gönüllere dokunmak. AK Parti, olarak gittiğimiz her yerde, vatandaşlarımızı dinliyor. Olası sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar yapıyor.

Bizleri güler yüzle karşılayan, hoş sohbetlerini esirgemeyen tüm ev sahiplerimize misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” şeklinde açıklama yaptı.