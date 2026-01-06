Adalar açıklarında denize düştüğü değerlendirilen bir şahsın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız sürüyor.

Şile DEGAK Özel Timi (21. K. Ligi) ile Sarıyer DEGAK Özel Timi (4. K. Ligi) başta olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar, AFAD ekipleri ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor. Kartal, Heybeliada ve Kadıköy'de görev yapan Sahil Güvenlik botları da arama faaliyetlerine destek veriyor.

Ekipler, Kartal, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kadıköy açıklarında deniz yüzeyi ve su altı taramalarını sürdürürken, karadan da arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp şahsa ulaşmak için ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.