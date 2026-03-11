Olay, gece saatlerinde Kadıköy Caddebostan sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilde bulunan bir genç, aracın camından sarkarak tehlikeli hareketler yaptı. O anlar bölgede çekim yapan dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin araç camından sarktığı ve hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

Dron görüntülerinin incelenmesi üzerine trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan tespitler sonucunda araçta bulunan yolcu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

'100 bin ceza yedim, yine yeriz'

Hakkında işlem yapılan gencin sözleri ise dikkat çekti. Ceza sonrası konuşan genç, aldığı cezayı umursamaz tavırlarla anlatırken, '100 bin lira ceza yedim. 101 bin de olursa seviniriz. Genciz hızlıyız, Bayrampaşa çocuğuyuz. Geçen hafta yedik, bu hafta yine yiyoruz' ifadelerini kullandı.