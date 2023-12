Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 20 bine yakın Filistinli şehit edildi. Enkaz altında da binlerce çocuklar, kadınlar, yaşlılar. Maalesef bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Adeta günlerce soykırım yapılıyor” dedi.

Esenler Belediyesi tarafından organize edilen ve İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi’nin Gazze’de yaşananları kayıt altına almak ve geleceğe aktarmak amacıyla bir program düzenledi. Rami Kütüphanesi’ndeki programa, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sanatçılar, yazarlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile birçok davetli katıldı. 09-30 Aralık tarihleri arasında sürecek etkinlik ile Gazze’deki olaylar kültür ve sanatla kayıt altına alınacak ve bu bilgiler özel bir portal tutularak Türkiye ve dünya genelinde Filistin’i destekleyen kitlelere sunulması hedefleniyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz burada kayıt altına aldığımızda aslında 21. Yüzyılın başlangıcında insanlığın nasıl öldüğünü, insanlığı ve evrensel değerlerinin nasıl öldüğünü ve bu dijital çağda insanların artık sınırlar ötesi şeyleri konuştuğu bir çağda insanları üzerine, insanların değerleri üzerine nasıl bomba yağdığını kayıt altına alacağız. Bu bir farkındalık oluşturacak. Türkiye’mizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bu insan celladı ve soykırımcı Siyonist İsrail’in katilleri, uluslararası mahkemelerde yargılanmaya başlandığında belki de bizim bu kayıt altındakiler onlara kanıt olacak. O anlamda bir taraftan hukuka delil üretirken öbür tarafta da bu kayıt altında kendi insanlığımızla da yüzleşmiş olacağız. Hiçbir zaman için Filistin’i yalnız bırakmadık, Gazze’yi yalnız bırakmadık, Filistinli çocukları yalnız bırakmadık. Bütün benliğimizle bütün yüreğinizle, bütün acımızla, bütün sevgimizle neyiniz varsa her şeyimizle Filistin olduk, her şeyimizle gayretli olduk. Her şeyimiz var, aksa olduk. Her şeyimizle Filistinli olmaya, her şeyimizle gazi olmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail’in saldırılarında 15 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “7 Ekim’ den bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 20 bine yakın Filistinli şehit edildi. Enkaz altında da binlerce çocuklar, kadınlar, yaşlılar. Maalesef bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor izleniyor. Adeta günlerce soykırım yapılıyor. Tabii bu zulüm sadece 7 Ekim’de başlayan bir zulüm değil. 1897 yılında Siyonizm Kongresi’yle ortaya atılan ve Filistin’in toprakları üzerinde bir İsrail kurulmasına yönelik düşüncenin hayata geçirme çalışmalarından itibaren, atalarımızın Filistin’de yüzyıllar boyunca o bölgede yaşayan insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin maalesef 1917 yılından itibaren işgal edilmeye başlandı. İşgal edile edile insanlar küçücük, daracık, mekanlara, darbede işte 360 kilometre karelik bir alana iki buçuk milyon insan sığdırıldı ve yıllardır abluka altında insanlara maalesef zulmedildi. Birleşmiş Millet güvenlik konseyinin huzuruna getirilen ateşkes önerileri maalesef bir üyenin Amerika Birleşik Devletleri’nin vetosuyla karşı karşıya kalıp dünyanın güvenliğini, milletlerin güvenliğini sağlamak için görevli olan Güvenlik Konseyi Güvenliğe hayır diyor, savaşa devam diyor. İşte böyle bir dünya düzenindeyiz maalesef” diye konuştu.

İsrail’e yönelik uluslararası Ceza Mahkemesi’nde davaya bakan savcıların harekete geçmediğini söyleyen Bakan Tunç, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun huzuruna getirilen ateşkes önerisi 120 ülkenin evet oyuyla ateşkes kabul edilsin denmesine rağmen 14 üye hayır diyerek, savaşa devam edilsin katliama devam edilsin, insanlık suçu işlenmeye devam edilsin diyebildi. İşte o 14 ülke Dünya insanlık tarihine bir kara leke olarak geçecek inşallah. Onlar o utancı hep yaşamaya devam edecekler. Birleşmiş Milletler’in güvenlik yanı sıra başka organları da var. İnsan Hakları Konseyi var mesela, neden harekete geçmiyoruz? Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin başsavcısının önünde 2019’dan itibaren devam eden bir soruşturma da söz konusu. Ama maalesef bir ilerleme olmadığını görüyoruz. İsrail 7 Ekim’den bu yana 15 bine yakın çocuğu katletti, enkaz altında olanlar da var. 20 bine yakın insan, 15 bine yakını çocuk ve kadın ve mazlumlardan oluşan insan. Maalesef İsrail hastaneleri bombalıyor. Bir devlet hastaneyi bombalayabilir mi? Okulları bombalıyor. Bir devlet okul bombalar mı? Bebeklerin tedavi gördüğü hastanenin elektriğini kesiyor. Orada küvezdeki bebekler can çekişirken koca koca devletler, devlet başkanları, savaş gemilerini üzerinde uşaklarla beraber İsrail’e gönderiyor, savaş uçaklarını, bombalarını İsrail’e destek olmak için gönderiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde uluslararası arenada barış görüşmelerinin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, “Çocuk haklarından, kadın haklarından hep bahseden dünya, o hakları, o sözleşmeleri sürekli vurgulayan batılılar, uluslararası kuruluşlar, İsrail Filistin söz konusu olduğunda neredesiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız yedi Ekim’den bu yana yoğun bir diplomasi faaliyeti içerisinde. Öncesinde de bölge liderleriyle yapmış görüşmelerde de hep bu ateşi, gayretini göstermeye ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Dışişleri Bakanımız da yoğun bir diplomasi çalışması gerçekleştiriyoruz. Ve bu diplomatik çalışmaların tabii ki duyarlı, insanlık vicdanının nasıl harekete geçtiğini de batılı ülkelerde caddelerde Filistin’e destek İsrail’i kınama mitinglerinde yürüyüşlerinde görüyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Tunç, Başkan Göksu ve beraberindekiler serginin açılışını siyah kurdele ile yaptı. Sergi açılışının ardından bakan ve beraberindekiler sergiyi gezdi.