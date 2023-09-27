Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özel kalem müdür yardımcısının vefat eden babasının Sakarya’daki cenaze törenine katıldı.

Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz’in yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören ve hayatını kaybeden babası Cevdet Cengiz’in (68) cenazesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katılımıyla Adapazarı ilçesi Güneşler Yeni Mahallesi Merkez Hal Cami’nde kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Cevdet Cengiz, Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan cenazeye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başta olmak üzere Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı oğlu Sinan Cengiz, yakınları ve vatandaşlar katıldı.