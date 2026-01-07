Aralık ayının sonunda yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile birlikte 50 bini aşkın hükümlü için tahliye imkanı doğmuştu. Kamuoyunda yeniden gündeme gelen “yeni kanun” ve “af” iddialarına ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç net bir açıklamayla yanıt verdi.

Bakan Tunç, yeni bir infaz düzenlemesi ya da af çıkarılacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Af ya da yeni bir infaz kanunu kesinlikle gündemde değil” dedi. Tunç, milletvekillerinin Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan yargı paketlerini aşamalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşıdığını belirtti.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN İNFAZ KANUNU MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yaptığı açıklamada "Biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. İnfaz kanunu çıkartırsak, 'İnfaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü' diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranları da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" dedi. Yıldız'ın bu sözleri "infaz düzenlemesi" iddialarını yeniden alevlendirdi.

11. YARGI PAKETİ'NDEKİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Öte yandan mevcut düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinde veya öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenleri kapsıyor. Bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor. Buna göre ilk etapta 55 bin, birkaç ay içinde de 115 bin kişinin tahliyesi bekleniyor.