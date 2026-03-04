Ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan 19 maddelik Torba Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren teklifin ayrıntılarını köşe yazısında ele aldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in kısa süre önce emeklilerin bayram ikramiyesine bu yıl artış yapılmayacağını açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İsa Karakaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde bayram ikramiyelerinde artış ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, Meclis’te verilebilecek bir önergeyle tutarın her an yükseltilebileceğini ifade etti.

Karakaş ayrıca, geçtiğimiz hafta kulislerde konuşulan ve bayram ikramiyelerinin yüzde 25 oranında artırılarak 5 bin liraya çıkarılabileceği yönündeki iddiayı da yazısında paylaştı.

İşte İsa Karakaş’ın kaleme aldığı yazının tamamı:

Milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği “Torba Kanun” teklifi nihayet TBMM’ye sunuldu. Ekonomik düzenlemeleri de kapsayan bu teklif toplam 19 maddeden oluşuyor. Söz konusu Torba Kanun; yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren kritik maddeler içeriyor. Özellikle İşsizlik Sigortası Fonu ve sosyal güvenlik prim matrahı gibi konularda önemli değişiklikler öngörülüyor.

Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir. 21 Ocak 2026 tarihinde, “Maliye güncelledi, SGK sabitledi: Çalışanın tabağı ikiye bölündü!” başlığıyla bu sorunu çarpıcı bir şekilde gündeme taşımıştık. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; sunduğumuz çözüm önerileri Torba Kanun teklifinde aynen yer buldu. Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Diğer yandan bu Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye “savaş” gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim.

İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere tüm sigortalılar, işverenler ve devlet, işsizlik sigortası primi ödemektedir. İşsizlik sigortası primi, prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı olarak alınmaktadır.

Torba Kanun Teklifi ile %1 olan devlet payı oranının, ihtiyaç duyulması hâlinde yarısına kadar artırılmasına, İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerinin ve varlıklarının ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olduğu dönemlerde ise bütçe imkânları göz önünde bulundurularak yarısına kadar düşürülmesine Cumhurbaşkanının yetkili olduğu düzenlenmektedir.

Önemi: Fonun mali yapısını güçlendirmek veya bütçe disiplini sağlamak amacıyla esnek bir mekanizma oluşturulmaktadır.

Etkisi: Ekonomik dalgalanma dönemlerinde işsizlik fonunun kaynak ihtiyacı daha hızlı karşılanabilecek, fonun yeterli olduğu dönemlerde ise merkezî bütçe üzerindeki yük azaltılabilecektir.

SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

“Torba Kanun”la, prime esas kazançtan istisna edilen menfaat ve yardımların kapsamına açıklık getirilmektedir. Yemek bedelinin ayni yardımla aynı bentte sayılmasından kaynaklı ortaya çıkan, dava konusu edilen yemek bedelinden istisna edilen tutara ilişkin düzenlemenin Kanun'da açık, net ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde ve vergi mevzuatıyla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

SGK (5510 S.) Kanunda yer alan ve "nelerden sigorta primi kesilmeyeceğini" belirleyen istisnaları yeniden düzenlemektedir. En dikkat çekici değişiklik, yemek bedeli istisnasındaki belirsizliğin giderilmesi ve maktu bir tutar belirlenmesidir. Yapılan değişiklikler tabloda eski ve yeni uygulamasıyla irdelenmiştir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET ARTIŞI VE FON AKTARIMI

*Düzenleme: Bedelli askerlik ücreti %25 oranında artırılmakta ve bu artıştan elde edilen gelirin bir kısmının Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılması öngörülmektedir.

*Etkisi: Bedelli askerlik maliyeti artarken, savunma sanayii projeleri için ek bir kaynak oluşturulacaktır."