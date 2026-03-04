

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri G.E. (32) isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan UYAP sorgusunda, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "gece vakti silahla yağma" suçundan arandığı ve hakkında 24 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA