Kurallara uyulmasını sağlamak için gün boyunca farklı saat dilimlerinde Bursa genelindeki ana yollar ve bağlantı yollarında radar kontrolleri yapılacağı duyuruldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan liste şu şekilde:
- 00:00-02:00 Yalova Bursa Karayolu
- 01:30-02:30 Bursa İzmir Karayolu, Bursa İstikameti
- 04:00-05:00 Bursa Ankara Karayolu
- 05:30-06:30 Bursa İzmir Karayolu, İzmir İstikameti
- 07:30-09:30 O5 Otoyolu Bursa İzmir Karayolu
- 08:00-14:00 Yıldırım Bağlantı Yolları 022/A2
- 08:30-11:30 Bursa İzmir Karayolu, Bursa İstikameti
- 08:30-11:30Bursa İzmir Karayolu, İzmir İstikameti
- 08:30-12:00 Yalova Bursa Karayolu, Yalova İstikameti
- 09:00-11:00 Bursa Ankara Karayolu, Ankara İstikameti
- 09:00-11:30 Yalova Bursa Karayolu, Bursa İstikameti
- 09:00-11:30 Bursa Ankara Karayolu, Bursa İstikameti
- 09:30-12:00 Bursa İzmir Karayolu D200/05
- 09:30-12:00 O5 Otoyolu 022 Çevreyolu
- 10:00-12:00 İzmir Yolu
- 10:30-13:00 İnegöl D-200 Karayolu, Bursa İstikameti
- 11:00-12:00 Bursa Ankara Karayolu
- 11:00-13:00 Mudanya Yolu
- 12:30-14:30 Bursa Yalova Karayolu, Bursa İstikameti
- 13:00-15:00 Bursa İzmir Karayolu, İzmir İstikameti
- 13:00-15:00 Orhaneli Yolu
- 13:00-15:30 Bursa Yenişehir Karayolu, Bursa İstikameti
- 13:00-16:00 Bursa Bandırma Karayolu, Bursa İstikameti
- 13:30-14:30 Bursa Ankara Karayolu
- 13:30-17:00 Yalova Bursa Karayolu, Yalova İstikameti
- 14:00-16:00 İzmir Yolu
- 14:00-17:00 O5 Otoyolu 022 Çevreyolu
- 14:00-17:00 Yıldırım Bağlantı Yolu O22/A2
- 15:00-17:00 Mudanya Yolu
- 15:00-17:30 O5 Otoyolu Batı Çıkışı Bağlantı Yolu, D200/05 Devlet Karayolu İstikameti
- 15:00-17:30 İnegöl D-200 Karayolu, Bursa İstikameti
- 15:30-17:30 Bursa Yenişehir Karayolu, Yenişehir İstikameti
- 15:30-17:30 Bursa İzmir Karayolu, İzmir İstikameti
- 15:30-18:00 Yalova Bursa Karayolu, Bursa İstikameti
- 16:00-18:00 Orhaneli Yolu
- 16:00-18:00 Bursa Ankara Karayolu, Ankara İstikameti
- 16:30-17:30 Bursa İzmir Karayolu
- 17:00-19:00 İzmir Yolu
- 18:00-19:30 05 Otoyolu İzmir İstikameti
- 19:00-21:00 Yalova Bursa Karayolu, Yalova İstikameti
- 19:00:-21:00 Mudanya Yolu
- 19:30-21:30 Bursa İzmir Karayolu, İzmir İstikameti 444
- 19:30-22:30 Bursa Bandırma Karayolu, Bursa İstikameti
- 20:00-22:00 İnegöl D-200 Karayolu, Bursa İstikameti
- 20:00-22:00 Bursa İzmir Karayolu D200/05, İzmir İstikameti
- 20:00-22:00 Orhaneli Yolu
- 20:30-22:30 Bursa Ankara Karayolu, Ankara İstikameti
- 21:00-01:00 05 Otoyolu İzmir İstikameti, 022 Çevre Yolu İzmir İstikameti
- 22:30-00:30Bursa İzmir Karayolu, İzmir İstikameti
- 23:00-01:00 Bursa İzmir Karayolu D200/05, Bursa İstikameti
- 23:00-02:00 İstanbul Yolu
- 23:30-01:30 Bursa Ankara Karayolu
- 23:30-01:30 Bursa İzmir Karayolu
- 03:00-05:00 İstanbul Yolu
Kaynak: HABER MERKEZİ