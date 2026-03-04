Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini artıran İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını ve gıda güvenliğini korumak amacıyla sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçede gerçekleştirilen kontroller kapsamında ekipler, ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Dört ayrı ekip halinde sahaya çıkan zabıta personeli toplam 115 iş yerini denetledi.

67 FIRIN 48 UNLU MAMUL ÜRETİM VE SATIŞ YERİ DENETLENDİ

Denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Halkımızın huzur, sağlık ve gıda güvenliğini temin etmek amacıyla mübarek ramazan ayı içinde işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. İlçemizde faaliyet göstermekte olan ekmek fırınları, unlu mamul üretim ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler icra edilmiştir. Çalışmalarımız neticesinde 67 ekmek fırını ile 48 unlu mamul üretim ve satış faaliyet konulu toplam 115 işyeri kontrol edilmiş olup, mevzuata aykırı üretim ve satış yapan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ekmek-pide gramajı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, depolama alanlarının uygunluğu, personel kişisel bakımları, kamusal alan işgali vb. konular hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak İnegöl halkının esenlik içinde ramazan ayını yaşaması için denetim faaliyetlerimiz 7/24 devam etmektedir.”