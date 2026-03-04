İsrail-ABD tarafından İran’a yönelik başlatılan saldırının ardından Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler bölge ülkelerini de etkiliyor. İran’a destek veren Hizbullah’ı hedef alan İsrail, "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut’taki Dahiye bölgesine saldırılar düzenliyor.

Lübnan’daki afet yönetim yetkilileri, İsrail ile artan çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 58 bin 64 kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi. Resmi verilere göre yerinden edilen aile sayısı 12 bin 539’a ulaşırken, pazartesi sabahın ilk saatlerinden salı günü öğle saatlerine kadar gerçekleştirilen saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 246 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Lübnan’da yaşayan Zeinab Kalaş, evini değil gençleri düşündüğünü ifade ederek, "Köylerimizde çadırda oturmak zorunda kalsak bile evler yeniden yapılabilir. Evlerimize dönmeyi ve gençlerin iyi olduğunu görmeyi diliyoruz" dedi.