Türkiye'de 30 terör örgütü mensubunun silahlarını bırakıp teslim olmasının ardından atılacak yeni adımlar merakla bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Bakan Tunç, DEM Parti Heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmenin 16 Temmuz Salı günü saat 11.00'de yapılacağı öğrenildi. Daha önce gerçekleşmesi planlanan görüşme yoğunluk nedeniyle ertelenmişti.

Aynı gün saat 14.00’te DEM Parti'nin İmralı Heyeti, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Ayrıca heyetin Perşembe günü saat 13.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelmesi bekleniyor.