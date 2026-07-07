Mersin’in üretim temelli büyüme vizyonunda önemli bir yer tutan Çukurova Mobilya Kent Projesi’nde hazırlıklar kritik bir aşamaya geldi. Mobilya sektöründeki dağınık yapıyı tek bir merkezde toplayarak daha güçlü bir üretim ve ticaret ağı oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında kurumsal yapılanma süreci devam ediyor. Bu doğrultuda hayata geçirilmesi planlanan Çukurova Mobilya Kent İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş işlemlerinde sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri projenin yalnızca fiziki bir yapılaşma adımı değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sunacak önemli bir model olduğunu vurguluyor.
600 dönümlük alanda yeni üretim vizyonu
Mersin Mobilya ve Ağaç Sanayicileri Derneği (MERMOB) öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, Erdemli’de Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu bağlantısına yakın yaklaşık 600 dönümlük alanın kullanılması hedefleniyor. Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından araziyle ilgili temasların tamamlandığı ve projenin hukuki ile kurumsal sürece taşındığı ifade edildi.
MERMOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Özkan, oluşturulacak kooperatif modelinin yatırım sürecine ivme kazandıracağını ifade ederek, kuruluş için gerekli imza sürecinin tamamlandığını ve ilgili kurum onaylarının ardından yapının kısa süre içinde resmen faaliyet göstermesinin beklendiğini söyledi.
Kooperatif modeliyle ortak hareket kültürü güçlenecek
Projeye yön verecek kooperatifin yalnızca idari bir yapı olmayacağını belirten Özkan, bu model sayesinde sektör oyuncularının aynı hedef etrafında daha organize şekilde hareket edebileceğini dile getirdi. Mobilya üreticilerinin, tedarik zinciri paydaşlarının ve ilgili meslek gruplarının ortak planlama anlayışıyla hareket etmesinin hem yatırım maliyetlerini hem de süreç yönetimini olumlu etkileyeceğini kaydetti. Özkan, müteşebbis heyet içerisinde kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile iş dünyasının önemli isimlerinin bulunmasının projeye ayrı bir güç kazandıracağını belirterek, bu birlikteliğin resmi süreçlerden altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda hız sağlayacağını ifade etti.
“Amaç yalnızca yapılaşma değil, sektörel kümelenme”
Özkan, Çukurova Mobilya Kent’in yalnızca üretim alanlarından oluşan bir merkez olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, temel amacın sektörel kümelenme modeliyle yüksek katma değerli bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti. Mobilya üretimi, tasarım, lojistik, depolama ve yan sanayi birimlerinin aynı bölgede yer almasının hem maliyetleri düşüreceğini hem de Mersin’in sektördeki rekabet gücünü artıracağını dile getiren Özkan, bu sayede yeni yatırımcıların da bölgeye kazandırılabileceğini söyledi.
Özkan, 2023 yılında kurulan MERMOB’un kısa sürede sektörde önemli bir koordinasyon görevi üstlendiğini belirterek, ortak akıl kültürünü yaygınlaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bu doğrultuda dernek yapısında da yeni düzenlemelere gidildiğini aktaran Özkan, yönetim kurulu üye sayısının artırıldığını, daha kapsayıcı bir temsil modeli oluşturulduğunu ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek yeni hizmet alanları üzerinde çalışıldığını belirtti. Kooperatifin idari süreçlerinin de oluşturulacak yeni merkezden yürütülmesinin planlandığını ifade eden Özkan, hukuki, teknik ve organizasyonel hazırlıkların eş zamanlı ilerlediğini söyledi.