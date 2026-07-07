Mersin’in üretim temelli büyüme vizyonunda önemli bir yer tutan Çukurova Mobilya Kent Projesi’nde hazırlıklar kritik bir aşamaya geldi. Mobilya sektöründeki dağınık yapıyı tek bir merkezde toplayarak daha güçlü bir üretim ve ticaret ağı oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında kurumsal yapılanma süreci devam ediyor. Bu doğrultuda hayata geçirilmesi planlanan Çukurova Mobilya Kent İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş işlemlerinde sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri projenin yalnızca fiziki bir yapılaşma adımı değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sunacak önemli bir model olduğunu vurguluyor.

600 dönümlük alanda yeni üretim vizyonu

Mersin Mobilya ve Ağaç Sanayicileri Derneği (MERMOB) öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, Erdemli’de Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu bağlantısına yakın yaklaşık 600 dönümlük alanın kullanılması hedefleniyor. Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından araziyle ilgili temasların tamamlandığı ve projenin hukuki ile kurumsal sürece taşındığı ifade edildi.

MERMOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Öz­kan, oluşturulacak kooperatif modelinin yatırım sürecine iv­me kazandıracağını ifade ede­rek, kuruluş için gerekli imza sü­recinin tamamlandığını ve ilgili kurum onaylarının ardından ya­pının kısa süre içinde resmen fa­aliyet göstermesinin beklendiği­ni söyledi.

Kooperatif modeliyle ortak hareket kültürü güçlenecek

Projeye yön verecek koope­ratifin yalnızca idari bir yapı ol­mayacağını belirten Özkan, bu model sayesinde sektör oyun­cularının aynı hedef etrafında daha organize şekilde hareket edebileceğini dile getirdi. Mo­bilya üreticilerinin, tedarik zin­ciri paydaşlarının ve ilgili mes­lek gruplarının ortak planlama anlayışıyla hareket etmesinin hem yatırım maliyetlerini hem de süreç yönetimini olumlu etki­leyeceğini kaydetti. Özkan, mü­teşebbis heyet içerisinde kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile iş dünyasının önemli isimleri­nin bulunmasının projeye ayrı bir güç kazandıracağını belirte­rek, bu birlikteliğin resmi süreç­lerden altyapı çalışmalarına ka­dar birçok alanda hız sağlayaca­ğını ifade etti.

“Amaç yalnızca yapılaşma değil, sektörel kümelenme”

Özkan, Çukurova Mobilya Kent’in yalnızca üretim alanlarından oluşan bir merkez olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, temel amacın sektörel kümelenme modeliyle yüksek katma değerli bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti. Mobilya üretimi, tasarım, lojistik, depolama ve yan sanayi birimlerinin aynı bölgede yer almasının hem maliyetleri düşüreceğini hem de Mersin’in sektördeki rekabet gücünü artıracağını dile getiren Özkan, bu sayede yeni yatırımcıların da bölgeye kazandırılabileceğini söyledi.

Özkan, 2023 yılında kurulan MERMOB’un kısa sürede sektörde önemli bir koordinasyon görevi üstlendiğini belirterek, ortak akıl kültürünü yaygınlaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bu doğ­rultuda dernek yapısında da ye­ni düzenlemelere gidildiğini ak­taran Özkan, yönetim kurulu üye sayısının artırıldığını, daha kap­sayıcı bir temsil modeli oluştu­rulduğunu ve kurumsal kapasi­teyi güçlendirecek yeni hizmet alanları üzerinde çalışıldığını belirtti. Kooperatifin idari sü­reçlerinin de oluşturulacak ye­ni merkezden yürütülmesinin planlandığını ifade eden Özkan, hukuki, teknik ve organizasyo­nel hazırlıkların eş zamanlı iler­lediğini söyledi.