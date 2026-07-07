

Olay, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Ceylin B., mutfak kapısını tuttuğu sırada kapıdaki cam henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. Kırılan cam parçaları genç kızın sağ bileğini keserek yaralanmasına neden oldu.

Kanlar içinde kalan Ceylin B., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, daha ileri tetkik ve tedavi için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ