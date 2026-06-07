Burhaniye'de 17 çift, '06.06.2026'da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti. Başka günlerde, günlük nikah sayısının 7-8'i geçmediğini kaydeden Belediye nikah memuru Serkan Korkmaz, özel gün dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi. Burhaniye'de nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyenin evlendirme birimine başvurdu. Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, 'evet' diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Özel günde nikah kıydıran Erhan Çakar;' 06.06 2026 akşam saat 6'da nikahımız kıyıldı. 6 yıl aradan sonra bugünü seçmemizin önemi buydu. Teşekkür ederim' diye konuştu. Gelin Banu Çakar da, ' Tarih özel bir tarih. Özellikle bu tarihi seçtik. 06,06,2026 dışında ekstradan akşam da 6'yı tercih ettik. Teşekkür ederim' dedi. Özel günde yoğunluk yaşandığını kaydeden Belediye Nikah Memuru Serkan Korkmaz ise, ' Bu gün, günde 7-8 nikah kıyarken, özel olan bu gün 06.06.2026 tarihinde nikah kıydık. Gençlerimiz bu günü tercih ettiği için yoğunluğumuz oldu. Bu gün 17 nikah kıydık. Vatandaşlarımızda memnun. Belediyemizin ve başkanımızın hizmetlerinden ve nikah salonunuzdan memnun. Bizde gençlerimizi kutluyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

Kaynak: İHA