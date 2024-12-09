İzmir Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu arasında adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ekonomik zorluklar nedeniyle adalete erişimde güçlük çeken kadınlar, çocuklar, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların hukuki destek almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Adaletin herkes için erişilebilir olması yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bu imzayı atmak üzücü olsa da vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz” dedi. İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ise “Bu protokol, kadınlar, çocuklar ve engelliler için adalet yolunu açmayı hedefliyor. Keşke böyle bir protokole ihtiyaç duyulmasaydı” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim ve hukukun gücü birleşti

Protokol kapsamında Bornova’da, İzmir Barosu üyesi avukatların görev alacağı adli yardım büroları kurulacak. Ayrıca Bornova Belediyesi tarafından sağlanacak lojistik destekle, adli yardım hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor. Başkan Eşki, bu iş birliğinin Bornova’nın toplumsal adalet anlayışına önemli bir katkı sunacağını belirtirken, Baro Başkanı Yılmaz, devletin asli görevini hatırlatarak böyle girişimlerin önemine vurgu yaptı.

Toplumun dezavantajlı kesimlerine öncelik

Protokolde kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi kırılgan grupların hak arama özgürlüklerinin korunması ön planda tutuluyor. Ayrıca seminer, çalıştay ve eğitimlerle Bornova halkı ve belediye personeline hukuki bilgi aktarımı sağlanacak. Protokol, 1 yıl süreyle geçerli olacak ve tarafların talebi doğrultusunda uzatılabilecek.