Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. 35 yaş sınırı kaldırılarak, yeni kadrolar eklendi ve sınav-atama süreçleri daha adil ve şeffaf hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı’nın insan kaynağı yapısını güçlendirmek ve daha şeffaf bir sistem oluşturmak amacıyla “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde” kapsamlı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Bakan Tunç, değişikliklerin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Değişikliklerin adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağdaş hale getireceğini vurgulayan Bakan Tunç, “Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi ve kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI, ROTASYON KALDIRILDI

Adalet Bakanlığı'nın memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğindeki öne çıkan değişiklikler şöyle:

Memur alımlarında 35 yaş sınırı kaldırılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartları esas alındı.

Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi.

Zabıt Kâtipliği sınavında kolaylık sağlanarak uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıran revizyonlar yapıldı.

Koruma ve güvenlik görevlilerinde boy, kilo ve 30 yaş sınırı şartları kaldırıldı.

Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı tanındı.

Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar karşılaştırılmayacak.

Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulanmayan rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri yılda en az bir kez alınacak.

Söz konusu değişiklik yönetmeliğine ulaşmak için tıklayabilirsiniz