Albayrak Grubu, büyük bir beğeni toplayan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda festivalin Şanlıurfa, Bursa, Van, Trabzon ve Kayseri duraklarında da büyük bir ilgi ile karşılık bulan sergileriyle Albayrak, 19 Eylül tarihinde Kültür Yolu Festivali’nin Konya durağında sanatseverlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Konya Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverleri ağırladı.

Albayrak Grubu’nun, İstanbul Tophane-i Âmire’deki ilk gösteriminde sadece iki ayda 91 bin 265 ziyaretçiyi ağırlayan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, şimdi Konya’nın köklü sanat ve kültür geleneğiyle bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan adalet temalı ayetlerden hareketle hazırlanan Âdil-i Mutlak, 19 Eylül tarihinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Konya durağında yer alan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde misafirleri ile buluştu. Sanatseverlerin ve protokolün yoğun bir ilgi gösterdiği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ne; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı.

HAT SANATI İLE ADALET ARAYIŞI

Kur’an-ı Kerim’in adalet vurgusu yalnızca hukuki bir ilke değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve bireysel huzurun da temeli. Albayrak Grubu; Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi ile bu kavramı hattatların estetik ve maneviyat dolu çizgileriyle yeniden yorumluyor. Her bir eserde; sabrın, disiplinin ve derin tefekkürün ürünü olarak adaletin evrenselliğini ve ruhsal boyutunu izleyiciye aktarılıyor.

ÂDİL-İ MUTLAK, KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN KONYA DURAĞINA MİSAFİR OLDU

Serginin Konya’da yer alması da kültürel boyutu ile dikkat çekiyor. Selçuklu’nun başkenti olan Konya, hat sanatının Anadolu’daki en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehirdeki Alâeddin Camii kitabeleri, Selçuklu sülüsünün özgün örneklerini sunarken; Karatay Medresesi kubbesinde yer alan düğümlü kûfî kuşak yazısı ise estetik ve geometrik düzen açısından hat sanatının nadide bir tezahürü kabul ediliyor. Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’nin Konya’da gerçekleşmesi, bu tarihî birikimin günümüz sanat anlayışıyla buluşmasına da vesile oldu.

ALBAYRAK, GÜÇLÜ YATIRIMLARININ OLDUĞU KONYA’DA

Hat sanatı ile yolculuğunda Türkiye’den dünyaya bir yolculuk gerçekleştiren Albayrak, güçlü yatırımlarının olduğu Konya’ya misafir oldu. Albayrak Grubu’nun Konya’daki yatırımları, şehrin ekonomik ve kültürel hayatını birlikte şekillendiriyor. Traktör ve motor üretiminde Türkiye’nin öncü markalarından TÜMOSAN, Konya’daki dev tesisinde yerli üretime güç katarken; Kademe Atık Teknolojileri ise çevreci ve yenilikçi araç üstü ekipmanlarıyla sektörün önünü açıyor. TÜMOSAN ile Konyaspor’un isim sponsoru olarak da spor ve toplumsal yaşamda varlığını sürdüren Albayrak Grubu, şimdi bu yatırımlarını kültürel mirasın yaşatılmasıyla buluşturuyor. Böylece Konya, hem sanayinin üretim gücüne hem de sanatın ilham verici derinliğine ev sahipliği yapıyor.

SERGİ ZİYARET BİLGİLERİ

Konya Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleşen Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, 30 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, her gün 09.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.