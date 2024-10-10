Bursa’ya gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında bu etkinlikte yer alan Bakan Tunç, adli tıp kurumunun önemli bir adım attığını vurguladı.

Açılış törenine, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eski bakan Hakan Çavuşoğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, törende yaptığı konuşmada, “Adaletin tesisinde Adli Tıp Kurumu’nun rolü büyüktür. Yeni hizmet binamız, adaletin güvenliği açısından kritik bir gelişme. Sayın Bakanımıza ve ekibine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek ise, “Sizleri yeni hizmet binamızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kurumumuz, hakim ve savcı adaylarına adli tıp eğitimi vermeye devam ediyor. Hedefimiz, 2027 yılına kadar grup başkanlığı sayısını 20’ye ulaştırmak. Sayın Bakanımıza sürekli desteği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.