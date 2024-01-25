MALZEME LİSTESİ:

400 gr. kıyma

200 gr. kuzu eti

tuz

karabiber

pul biber

GARNİTÜRÜ İÇİN:

2 domates

5 biber

2 soğan

1 tutam maydanoz

10 lavaş

HAZIRLANIŞI: Kuzu etini doğruyoruz, kıymayı da katıyoruz ve ikisi bir zırhtan geçiriyoruz. Bu işlemi satır veya bıçakla da yapabiliriz. İki eti iyice birbirine harmanlıyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber atıyoruz ve yoğuruyoruz. Bu harçtan parçalar koparıyoruz ve yassı şişlere geçiriyoruz. Fırın tepsisine kebapları diziyoruz. Önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında pişiriyoruz. Lavaşları katlayarak servis tabağına diziyoruz. Soğanı piyazlık doğruyoruz, maydanozu da doğrayıp karıştırıyoruz. İçine pul biber atıyoruz ve bu salatayı tabağın kenarlarına koyuyoruz. Biberleri ve domatesleri iri dilimleyip az sıvıyağda yüksek ısıda hafif kızartıyoruz. Kebapları tabağa alıyoruz. Kenarına domates, biber koyarak servis ediyoruz.