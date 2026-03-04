Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği karar (ev sahibi ekip hızlı bir atak geliştirirken faulün yerinde kullanılmadığı gerekçesiyle pozisyonu kesti) büyük tartışma çıkaran Arda Kardeşler, hakemliği bıraktıktan sonra ilk defa konuştu. Kardeşler, Spor Bursa'dan Serkan Yetişmişoğlu'na çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇINDAKİ POZİSYON

"Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de 'Avantajı kaybolmuş' derdim, çünkü önü çok açıkmış."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN "BEDELİ AĞIR OLUR" SÖZLERİ

"Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydu. İstifam onaylandı ve süreç netleşti."

PFDK'DAN ALDIĞI 15 GÜNLÜK CEZA

"Televizyona bağlandım. Cezanın maçla alakası yoktu. MHK'den habersiz televizyona çıktığım için ceza aldım. 10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. 'Buraya kadarmış' diyelim."

ŞİKE TEKLİFİ

"Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı."