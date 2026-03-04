Türkiye’de kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, üretici ile satış noktası arasındaki büyük fiyat farkı hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin eleştirilerine neden oluyor. Ramazan süresince Et ve Süt Kurumu tarafından uygulanan fiyat sabitleme politikasına rağmen, kasaplardaki kuzu eti fiyatları yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

FİYATLAR TEZGAHA GELENE KADAR İKİYE KATLANIYOR

Show Ana Haber'den Selin Arslan'ın haberine göre, sektörden gelen son veriler, küçükbaş karkas etin kilogram fiyatının üreticide 500 ile 550 TL bandında seyrettiğini ortaya koydu. Ancak bu rakam, aracıların devreye girmesiyle birlikte kasaba ulaştığında 700-750 TL’ye çıkıyor. Tüketici eti satın almak istediğinde ise kilogram fiyatı 1000 TL’yi aşarken, pirzola gibi özel kesimlerde bu rakamın 1500 TL’ye kadar ulaştığı görülüyor.

OKLAR ARACILARA ÇEVRİLDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, piyasadaki bu dengesizliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biz 500 TL’ye karkas et satmaya müşteri bulamazken, raflarda 1000 TL’ye satılıyorsa burada ciddi bir boşluk vardır. Bu etin kasapta en fazla 700 TL olması lazım.

"KAYIT DIŞILIK ENGELLENMELİ"

TÜRKİYED Başkanı Nihat Çelik, çözüm önerisi olarak aracılık sisteminin rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, ödemelerin elden yapılmasının kayıt dışılığı artırdığına dikkat çekerek, tüm hayvan alım-satım işlemlerinin banka üzerinden gerçekleştirilmesinin ve üreticiden direkt tüketiciye ulaşan bir sistemin kurulmasının önemini belirtti.