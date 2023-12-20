Şehrin tarihi kentsel dönüşüm projesi olan Ada Hayat’ta zemin iyileştirme çalışmalarında son aşamaya geldiklerini açıklayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Gecesini gündüzüne katan bir ekiple, 550 metre uzunluğunda, 21 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki diyafram duvar çalışmasının yüzde 95’ini tamamladık. Temel kazısı öncesinde de 14 binden fazla jet grout (zemin iyileştirme) uygulaması yapıyoruz. Bu çalışmada da yüzde 75’lerdeyiz. Hafriyat çalışmalarımızla birlikte temel atmaya adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin de aldığı ödül için nitelendirdiği dünyanın en saygın mimari ödüllerinden olan “International Property Awards”ta (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Karma Kompleks Mimari Kategorisinde Avrupa’nın en iyi projesi ödülü ile taltif edilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Adapazarı şehir merkezinde hayata geçirilen 18 bin 700 metrekarelik alanda, içerisinde şehrin en yüksek binaları olan Hilmi Kayın İş Merkezi, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Binası, Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası ve üçgen parsel olarak nitelendirilen alandaki binalarda hak sahipleri ile yüzde 100 oranında mutabakata ulaşılarak binaların yıkımı hızla gerçekleştirildi, hak sahiplerine peşin olarak kira yardımları yapılırken, Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nde zemin iyileştirme çalışmaları da tamamlanma aşamasına getirildi.

“6 farklı mega projemiz tamamlanmış olacak”

Başkan Işıksu, proje ayrıntılarıyla ilgili, “Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemiz tamamlandığında yeni bir meydan, yeni bir çarşı, yeni bir belediye hizmet binası, yeni bir akıllı otopark, yeni bir Orhangazi Miğfer Müzesi ve yeni çok amaçlı salonun (evlendirme dairesi, tiyatro, sinema vb.) olacağı 6 farklı mega projemiz de tamamlanmış olacak. Binaların yıkımlarını gerçekleştirdik ve şu anda zemin iyileştirme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Çok yakında inşallah temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz”

Çalışmalardaki son durumu paylaşan Başkan Işıksu, “Gecesini gündüzüne katan bir ekiple, 550 metre uzunluğunda, 21 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki diyafram duvar çalışmasının yüzde 95’ini tamamladık. Temel kazısı öncesinde de 14 binden fazla jet grout (zemin iyileştirme) uygulaması yapıyoruz. Bu çalışmada da yüzde 75’lerdeyiz. Ankraj çalışmalarımız da hızla sürüyor. Hafriyat çalışmalarımızla birlikte temel atmaya adım adım yaklaşıyoruz. Şehrin kalbinde en iyi ve en güçlü zemin iyileştirme çalışmasını yapıyoruz. Çok yakında da inşallah temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Şehrimizde yeni bir kimlik inşasını başlattık”

Başkan Mutlu Işıksu sözlerine, “Adapazarı’mız için çok çalışacağız demiştik ve hamdolsun bu kararlılığımızla, çok iyi bir örnek olduğuna inandığımız Ada Hayat Kentsel Yerinde Değişim ve Dönüşüm çalışmasıyla, şehrimizde yeni bir kimlik inşasını başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettikleri Türkiye Yüzyılı’nın değeri ölçülemez vizyonuna şehrin kalbi Adapazarı’mızdan en güzel gönül selamını Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi ile yolluyoruz” şeklinde son verdi.