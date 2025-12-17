Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği "3.Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor" etkinliği düzenledi. Program çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen en iyi kuaförler engellilerle buluştu. Kuaförler, engelliler için serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı. Her biri işinde usta kuaförler ise kıyasıya rekabete başladı. 35 erkek 15 ile kadın olmak üzere toplam 50 Kuaförün katıldığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Engelli bireylerin yüzlerindeki tebessüm ise yürekleri ısıttı. Yarışmanın sonunda alanda bulunan jüri üyeleri performansları değerlendirdi. Daha sonra ödüller hak sahiplerine teslim edildi.

"Türkiye yüzyılını engelsiz Türkiye yüzyılı ilan edeceğiz"

Engelsiz üniversite projesini hayata geçirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada, "2026-2028 yılını kapsayan 2. Eylem Planı’yla da hep birlikte Türkiye yüzyılını engelsiz Türkiye yüzyılı ilan edeceğiz. Engelsiz üniversite projesini Bağcılar Belediyesi olarak hayata geçirdik. Bu kapsamda 7 bin 500 engelli kardeşimize sertifikalarını teslim ettik. Sosyal ve kültürel gezi etkinliklerimizi düzenlemekteyiz. Her yıl engelli kardeşlerimizi aileleriyle birlikte kampımızda misafir etmekteyiz. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrar programda emeği geçen kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir programı yalnız bırakmayarak katılımlarıyla bugün burada olan değerli Bağcılarlı kardeşlerime de teşekkür ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum" dedi.

"Bağcılar Belediyemize çok teşekkür ediyoruz"

Etkinlik hakkında konuşan Hamza Öztürk, "Bağcılar Belediyemize çok teşekkür ediyoruz, mükemmeldi ve harikaydı, her şey çok güzeldi" dedi.

"Onların bir gününe anlam katmak için buradayız"

Engelli bireyleri mutlu etmek için orada olduğunu söyleyen Nur Koçu, "Bugün engelli bireyleri güzelleştirmek, mutlu etmek ve bir gününe anlam katmak için buradayız. Onlara güzel hatıralar bırakmak için buradayız. Başkanımız aracılığıyla bizlere yardımcı olan, destek veren ve bu mutluluğa vesile olan başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"En güzel ne yapabilirim çabasını sarf ediyorum"

17 yıldır kuaförlük sektöründe çalışan Filiz Okçu ise, "17 yıldır bu sektördeyim, kuaförüm. İlk defa Bağcılar Belediyesi’nin organizasyonuna katılıyorum ve inanın çok mutluyum. Çocuklardaki o heyecanı gördükçe en güzel ne yapabilirim çabasını sarf ediyorum" diye konuştu.

"Örgü yaptılar, desen yaptılar, makyaj yaptılar"

Engelli birey olan Semanur Sert ise konuşmasında, "Örgü yaptılar, desen yaptılar, makyaj yaptılar, çok heyecanlanmıştım" dedi.

"Çok çalıştım, sonucunu göreceğiz"

Kuaför olan Kayra Kavuncu, bu proje için çok emek verdiğini dile getirerek, "Buraya geldik, heyecanlı bir şekilde geldik aslında. Çok çalıştım, sonucunu göreceğiz. Emeklerimin boşa çıkmayacağına inanıyorum."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, jüriler de beni birinci seçmişler"

Yarışmada erkek kuaförler arasında birinci olan Ömer Aksoy, heyecanı ve coşkusunu dile getirerek, "Sosyal sorumluluk projesi için katıldık buraya. Sinan hocamızın vasıtasıyla geldik. Elimizden geleni yaptık. Diğer arkadaşların hepsinin ayağına sağlık. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuçta da jüriler beni birinci seçmişler. Herkes sağ olsun, teşekkür ederim" şeklinde açıklamada bulundu.