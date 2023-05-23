İşadamı Osman Sevim, İnegölspor Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Sevim, "Değerli İnegölspor sevdalıları,

İnegölspor’un değerli mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı aldı. Bu kararın da gerekçesi “İnegölspor Kulübü’müzün geleceğini kurtarmak ve ilçemizin beklentilerini gerçekleştirebilecek bir yönetimin” önünü açmak olarak açıklanmıştır.

Saygı duyduğum büyüklerim ve dostlarımla yaptığım istişareler sonucunda bir İnegölspor sevdalısı olarak elimizi taşın altına koyma zamanın geldiğini düşünüyorum.

Kökleri 1954 yıllarına dayanan, şanlı Türk milli takımına üç futbolcu veren tek ilçe takımı olan İnegölspor’u onlarca kez milli takım formasını giymiş hatta kaptanlık pozu bandını defalarla takmış İsmail Arca ruhuna tekrar kavuşturmak için talip olduğumu tüm kamuouyuna ve değerli İnegölspor camiasına duyurmak istiyorum.

Bu değerli görevi delegelerimiz tarafından layık görülmem halinde, ben ve yeni yönetim kurulumuzun kulübümüzü başarıdan başarıya koşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için canla başla çalışacağımızın sözünü tüm camiamıza veriyorum…

Sadece İnegöl’de değil, ülke genelinde de camiamıza değer verenleri en iyi şekilde temsil edebilmek, onların gurur duymalarını sağlayabilmek için çok çalışacağız. Yönetim kurulu aday arkadaşlarımla birlikte alacağımız sorumluluğun bilincini her koşulda taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın…

İnegölspor Yönetim Kurulu Başkan Adayı

Osman Sevim

23.05.2023