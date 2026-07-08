Yaz mevsimiyle birlikte yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi hem merkezde hem kırsalda dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokakta daha önce yapılan kamulaştırma ve yeni sokak açılması çalışmalarının ardından gerçekleştirilen asfalt, kaldırım ve otopark uygulamalarını yerinde inceledi.

Beraberindeki heyetle Şehit Er Şenol Çakır Sokakta yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Taban, 300 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki sokak ile yeni açılan çevre sokaklarda asfalt kaplaması yapıldığını söyledi.

Kaldırım uygulamasının da yapıldığı bölgede bu çalışmayla beraber sokak girişinde bulunan 16 araçlık otoparkın kapasitesinin 9 araçlık ilave yapılarak 25 araca çıkarıldığını da kaydeden Başkan Taban, “Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarımız, asfalt kaplamalarımız sürüyor. Burada da artık çalışmayı tamamlayıp vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkanını sunmuş olduk” dedi.