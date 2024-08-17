Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 2. Olağan Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı kongre de mevcut başkan Tanıl Erenler, yeniden başkan seçildi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen kongreye CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek, ADD İnegöl Şubesi Başkanı Tevhiddin Ayar, BAL-GÖÇ Başkanı Ertan Başdere, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emincan Eren, BURULAŞ Yönetim Üyesi Ufuk Savur, CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ile dernek üyeleri katıldı.

Kongre divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Başkan adayları Ahmet Fatih Demir ile Tanır Erenler konuşma yaptı.

‘Kazanacağımızdan şüpheniz olmasın’ diyerek konuşmasına başlayan ADD Gençlik Kolları Başkanı Tanıl Erenler, yeni dönem içerisinde sahnelemeyi düşündükleri tiyatro ve halk oyunları çalışmalarına değindi. ‘Yeni döneme gümbür gümbür geleceğiz’ diyen Tanıl Erenler'in ardından kürsüye gelen başkan adayı Ahmet Fatih Demir, değişim isteyenlerin ona oy atmasını ve yalnızca 5 kişinin dernek hakkında fikirler atıp yönetmesini doğru bulmadığını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimler Ahmet Fatih Demir 7, Tanıl Erenler ise 19 oy alarak yeniden başkan seçildi. Erenler, “Yine yeni yeniden beraberiz. Sizinle olmaktan ve beraber yol yürümekten keyif alıyorum ve gurur duyuyorum” dedi

Kaynak: ÖZNUR DEDE