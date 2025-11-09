İçişleri Bakanlığı, hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçme, ambulansa yol vermeme ve cep telefonu kullanımı gibi trafik hatalarına yönelik sert yaptırımlar içeren yeni trafik paketini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımı tespit edilen sürücülerin hem araçlarına hem de ehliyetlerine el konulabileceğini belirtti. Ayrıca, yılbaşına kadar tüm yunus timleri ve önleyici ekiplerin yaka kameralarıyla donatılacağını söyleyen Yerlikaya, bu uygulamanın hem sürücüler hem de güvenlik güçleri üzerinde “çift taraflı caydırıcılık” sağlayacağını ifade etti.

Yeni düzenlemeye göre öne çıkan cezalar şöyle:

Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç bağlama cezası uygulanacak.

TEM otoyolunda araçtan inip saldırgan hareketlerde bulunan sürücüler için de aynı yaptırımlar geçerli olacak.

Vatandaşlar, “Gereği Yapıldı” sistemi üzerinden kural ihlallerini e-Devlet aracılığıyla fotoğraf veya video ile bildirebilecek.

Hız sınırı ihlallerinde ehliyete el konulacak

Yeni düzenlemeye göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak yaptırımlar şöyle:

Hızı 46-55 km/s aşanlar: 30 gün ehliyet geri alma

Hızı 56-65 km/s aşanlar: 60 gün ehliyet geri alma

Hızı 66 km/s ve üzeri olanlar: 90 gün ehliyet geri alma

Ambulans, itfaiye ve acil hasta taşıyan araçlara yol vermeyen sürücülere ise 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Ayrıca kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

Yeni trafik paketine göre, aracında sahte veya okunması zor plaka bulunduran sürücülere 140 bin TL para cezası uygulanacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Trafikte yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL ceza kesilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Seyir hâlinde telefon kullanan sürücülere 5 bin TL ceza uygulanacak. Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran egzoz veya diğer araç modifikasyonlarında ise 16 bin TL para cezası söz konusu olacak. Ölüm veya yaralanmalı kazalarda, sürücünün izin almadan olay yerinden kaçması hâlinde ise 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası gündeme gelecek.

Yeni düzenlemeler kapsamında 3.500 kg üzeri yük taşıyan araçlar ve 17+ koltuklu yolcu araçları için takograf, taksiler için ise taksimetre kullanma zorunluluğu getiriliyor.