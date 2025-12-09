Türk sinemasının usta isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan "Bir Kahkahanın Ardındaki Gözyaşı" oyunu, turne kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatro ESCRinia tarafından sahneye konulan, yazarlığını ve yönetmenliğini Emrah Uslu’nun üstlendiği tek perdelik eserde, Adile Naşit’i oyuncu Elif Çakman canlandırıyor. Oyun, usta sanatçının oyunculuk tutkusunu, sahne ışıklarının ardındaki yaşam mücadelesini, kayıplarını ve insan sevgisini ele alıyor.

Biletleri Biletinial platformunda satışa sunulan oyunun aralık ayı turne programı şöyle:

"10 Aralık’ta Ankara Vesahne Panora & Kulis Tiyatrosu, 13 Aralık’ta Balıkesir Gönen Belediyesi Konferans Salonu, 14 Aralık’ta Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi, 17 Aralık’ta Bolu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve 23 Aralık’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi."