Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını geleceğe taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 yıldır verilen Ahşap Baskı Yapımı Kursu, hem kapsamlı ders içerikleri hem de uygulamalı eğitimleriyle yoğun ilgi görüyor.

Her yıl Eylül ayında kayıtları alınan kurs, Ekim ayında eğitimlere başlıyor ve Haziran ayı sonunda tamamlanıyor. 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılabildiği program için başvurular belediyenin web adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim sürecinde kursiyerlere, model tasarlama ve desen çizimi, ahşap kalıplarla baskı teknikleri, geleneksel ve modern baskı uygulamaları, ürünlerin bakım ve koruma yöntemleri, renk bilgisi ve malzeme kullanımı, ahşap baskıya özgü çeşitli teknikler, hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Eğitim dönemi sonunda düzenlenen genel sergide ise öğrencilerin özgün tasarımları sanatseverlerle buluşuyor.

Kursiyerler, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlarken, sosyal medya üzerinden sipariş alarak kendi markalarını oluşturma fırsatı da yakalıyor.

Ümraniye Belediyesi, geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla Ahşap Baskı Yapımı eğitimlerini başarıyla sürdürerek kültürel mirasın geleceğe taşınmasına katkı sunuyor.